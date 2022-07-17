Події

08:26 17.07.2022

Кількість переміщених за програмою релокації підприємств за 1,5 місяця зросла на 77

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Кількість переміщених за програмою релокації підприємств за 1,5 місяця зросла на 77

Кількість переміщених за програмою релокації до безпечних регіонів підприємств станом на 15 липня досягла 678, тоді як на кінець травня їх було 601, повідомило Мінекономіки у суботу.

"З них 68% (467 підприємств) вже відновили свою роботу", - зазначило міністерство, це також на 77 більше за показник кінця травня.

За даними Мінекономіки, загалом 1732 компанії подали заявки через платформу цифрової взаємодії для допомоги у релокації.

Серед підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку становлять підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (38,7%), переробної промисловості (33,1%), інформації та телекомунікації (5,9%), професійної, наукової та технічної діяльності (5,3%).

Більшість компаній перемістили свої потужності до Львівської (24,6% релокованих підприємств), Закарпатської (16,1%) та Чернівецької (11,4%) області, уточнило відомство.

Як повідомлялося, програма із переміщення українського виробництва із зони активних бойових дій стартувала в середині березня. За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Данила Гетманцева, станом на 27 березня було отримано 1120 заявок щодо програми евакуації, з яких 368 передано на транспортування. До цієї дати кількість переміщених підприємств за програмою евакуації досягла 89, з них 47 уже відновили роботу на новому місці.

Мінекономіки потім оновило дані станом на 5 квітня: кількість заявок на релокацію зросла до 1424, підприємств, що переїхали – до 178, відновили роботу – до 67.

За даними Мінекономіки на 12 травня, кількість переміщених підприємств зросла до 510, тих, хто відновили роботу – до 303, таким чином останнім часом теми релокації та подання заявок на неї сповільнилися.

 

 

Теги: #результати #програма #релокація

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