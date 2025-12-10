Інтерфакс-Україна
Медицина
10:28 10.12.2025

Україна готова надати повний супровід і підтримку проєктам будівництва та релокації фармвиробництв в Україну – Радуцький

Україна готова надати повний супровід і підтримку інвестиційним проєктам будівництва та релокації фармвиробництв в Україну, повідомив голова парламентського комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"У нас є така державна послуга, як "інвестняні", ми готові надати повний супровід для релокації або для будівництва нових фармзаводів заводів у цій технологічній зоні", – сказав він під час панельної дискусії на міжнародній конференції "UA-EU: Стратегічне партнерство у фармацевтичному секторі" у Вільнюсі.

Радуцький також висловив сподівання, що запуск з 1 січня 2027 року єдиного органу державного контролю на фармринку (ОДК) дозволить розширити присутність українських фармвиробників на європейських ринках.

"Для нас це дуже важливо, бо ми розуміємо, що без жорсткої регуляторної політики України наш виробник не буде мати 100% доступу до європейських споживачів", - сказав він.

Теги: #фармвиробництво #релокація

