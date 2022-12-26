Економіка

14:43 26.12.2022

Швейцарія та США виділили через ЄБРР грант у EUR2,4 млн на допомогу в релокації для МСП

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Швейцарія та США виділили через ЄБРР грант у EUR2,4 млн на допомогу в релокації для МСП

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) допоможе у релокації близько 80 українських малих та середніх підприємств (МСП) із територій, що найбільше постраждали від російського вторгнення, за рахунок гранту у EUR2,4 млн, виділеного Швейцарією та США.

Як зазначається у повідомленні ЄБРР у понеділок, допомога буде надіслана через Фонд сприяння малому бізнесу ЄБРР на покриття витрат бізнесу на релокацію до безпечніших регіонів.

У повідомленні наголошується, що близько 80 українських компаній отримають кожна до EUR30 тис. на відшкодування витрат, пов'язаних із транспортуванням обладнання, сировини та готової продукції, упаковкою, демонтажем, ремонтом, орендою та придбанням обладнання, використанням приміщень (до одного місяця оренди), інженерними або ремонтно-будівельними роботами у приміщеннях для зберігання обладнання та виробництва.

"МСП відіграють ключову роль у створенні робочих місць і доданої вартості. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, на них припадає приблизно 82% загальної кількості робочих місць та 64% створеної доданої вартості у ВВП", - йдеться у повідомленні.

У ньому також зазначається з посиланням на дані Advanter Group, що за перші 75 днів війни компанії втратили $64-85 млрд унаслідок знищення активів та порушення нормального функціонування ринків.

Теги: #підприємства #нерухомість #релокація

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