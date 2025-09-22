Найбільш активно в 2025 р. релокуються компанії у сфері торгівлі, будівництва та агро - Opendatabot

В Україні цього року з одного регіону в інший переїхало 8345 бізнесів, що відповідає торішньому показнику і навіть на 10% менше, ніж у 2021 році, повідомив Opendatabot.

Згідно з повідомленням, загалом за цей період релокацію по Україні здійснили 7988 компаній. Варто зазначити, що деякі бізнеси встигли переїхати навіть кілька разів.

Сервіс зазначив, що найчастіше переїжджають компанії, які працюють у сфері торгівлі: фактично, це кожен третій бізнес з усіх, хто переїздив країною. Також часто переїжджає бізнес у сфері будівництва (6%), сільського господарства (5%) та нерухомості (5%).

Здебільшого бізнес переїжджає за маршрутом до та з Києва. Основними напрямками його переміщення залишаються маршрути між Києвом та областями. Найпопулярнішими стали переїзди зі столиці до Київської області (494 компанії), до Дніпропетровської (379), а також у зворотному напрямку - з Київської області до столиці (378). У Харківську область із Києва переїхали 358 компаній, тоді як з Дніпропетровської області до столиці — 336.

Важливо, що в Харківську область в 2025 році переїхало більше бізнесів, аніж виїхали з неї - 374 компанії. Схожа картина у Запорізькій (+276), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях. Натомість у столиці — зворотна тенденція: звідти виїхало на 657 компаній більше, ніж приїхало. Далі за від’ємним балансом ідуть Дніпропетровська область (-102), Донецька (-97), Волинська (-83) та Полтавська (-62).

Загалом найбільше бізнесу виїхало саме зі столиці — 2909 компаній, або 36% від загалу. Серед інших регіонів-донорів варто відзначити Дніпропетровщину (824 компанії), Київщину (770), Одещину (507) та Львівщину (451).

Водночас Київ залишається й головним пунктом призначення, куди переїжджає бізнес, — 2252 компанії обрали його новим місцем роботи. За ним йдуть Київщина (847), Харківщина (742), Дніпропетровщина (722) та Львівщина (613).

Три компанії, що входять до цьогорічного Індексу Опендатабота, теж встигли змінити свою юридичну адресу. Зокрема, “Оперком”, який працює у ресторанно-готельній сфері, з доходом у 1,4 млрд грн за 2024 рік. Компанія переїхала з Києва до Запорізької області та наразі перебуває у процесі оформлення банкрутства.

Медична лабораторія “Ескулаб”, із доходом у 942,4 млн грн за минулий рік, у лютому повернулася у Львівську область після короткого перебування у столиці. Страхова компанія “АСКО ДС”, яка торік мала 83,9 млн грн доходу, у серпні перемістилася із Донецької області до Києва.