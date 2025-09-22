Інтерфакс-Україна
Економіка
09:33 22.09.2025

Найбільш активно в 2025 р. релокуються компанії у сфері торгівлі, будівництва та агро - Opendatabot

2 хв читати
Найбільш активно в 2025 р. релокуються компанії у сфері торгівлі, будівництва та агро - Opendatabot

В Україні цього року з одного регіону в інший переїхало 8345 бізнесів, що відповідає торішньому показнику і навіть на 10% менше, ніж у 2021 році, повідомив Opendatabot.

Згідно з повідомленням, загалом за цей період релокацію по Україні здійснили 7988 компаній. Варто зазначити, що деякі бізнеси встигли переїхати навіть кілька разів.

Сервіс зазначив, що найчастіше переїжджають компанії, які працюють у сфері торгівлі: фактично, це кожен третій бізнес з усіх, хто переїздив країною. Також часто переїжджає бізнес у сфері будівництва (6%), сільського господарства (5%) та нерухомості (5%).

Здебільшого бізнес переїжджає за маршрутом до та з Києва. Основними напрямками його переміщення залишаються маршрути між Києвом та областями. Найпопулярнішими стали переїзди зі столиці до Київської області (494 компанії), до Дніпропетровської (379), а також у зворотному напрямку - з Київської області до столиці (378). У Харківську область із Києва переїхали 358 компаній, тоді як з Дніпропетровської області до столиці — 336.

Важливо, що в Харківську область в 2025 році переїхало більше бізнесів, аніж виїхали з неї - 374 компанії. Схожа картина у Запорізькій (+276), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях. Натомість у столиці — зворотна тенденція: звідти виїхало на 657 компаній більше, ніж приїхало. Далі за від’ємним балансом ідуть Дніпропетровська область (-102), Донецька (-97), Волинська (-83) та Полтавська (-62).

Загалом найбільше бізнесу виїхало саме зі столиці — 2909 компаній, або 36% від загалу. Серед інших регіонів-донорів варто відзначити Дніпропетровщину (824 компанії), Київщину (770), Одещину (507) та Львівщину (451).

Водночас Київ залишається й головним пунктом призначення, куди переїжджає бізнес, — 2252 компанії обрали його новим місцем роботи. За ним йдуть Київщина (847), Харківщина (742), Дніпропетровщина (722) та Львівщина (613).

Три компанії, що входять до цьогорічного Індексу Опендатабота, теж встигли змінити свою юридичну адресу. Зокрема, “Оперком”, який працює у ресторанно-готельній сфері, з доходом у 1,4 млрд грн за 2024 рік. Компанія переїхала з Києва до Запорізької області та наразі перебуває у процесі оформлення банкрутства.

Медична лабораторія “Ескулаб”, із доходом у 942,4 млн грн за минулий рік, у лютому повернулася у Львівську область після короткого перебування у столиці. Страхова компанія “АСКО ДС”, яка торік мала 83,9 млн грн доходу, у серпні перемістилася із Донецької області до Києва. 

Теги: #бізнес #опендатабот #релокація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 19.09.2025
Понад 40% бізнесу підвищили інфляційні очікування, майже 90% називає закінчення війни умовою розвитку - опитування

Понад 40% бізнесу підвищили інфляційні очікування, майже 90% називає закінчення війни умовою розвитку - опитування

15:34 16.09.2025
Експерти з супроводу інвестицій та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу

Експерти з супроводу інвестицій та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу

14:38 16.09.2025
ОТП БАНК нарощуватиме фінансову підтримку бізнесу - Алла Бініашвілі

ОТП БАНК нарощуватиме фінансову підтримку бізнесу - Алла Бініашвілі

14:00 16.09.2025
Як почати бізнес без великих вкладень під час кризи

Як почати бізнес без великих вкладень під час кризи

16:57 10.09.2025
Бізнес закликав Мінфін, Мінрозвитку та комітети Ради звільнити від земельного податку залізничні ділянки

Бізнес закликав Мінфін, Мінрозвитку та комітети Ради звільнити від земельного податку залізничні ділянки

01:16 10.09.2025
Попри збитки завдані ударами РФ польський бізнес продовжує присутність в Україні – МЗС Польщі

Попри збитки завдані ударами РФ польський бізнес продовжує присутність в Україні – МЗС Польщі

13:09 09.09.2025
Система онлайн-моніторингу грального бізнесу у 1-й версії запрацює до кінця 2025р - 1-й віцепремʼєр

Система онлайн-моніторингу грального бізнесу у 1-й версії запрацює до кінця 2025р - 1-й віцепремʼєр

11:57 09.09.2025
Бізнес знову закликав відтермінувати мінімум на 10 місяців впровадження єАкцизу через неготовність системи

Бізнес знову закликав відтермінувати мінімум на 10 місяців впровадження єАкцизу через неготовність системи

12:20 04.09.2025
Мінекономіки і бізнес запускають новий формат дерегуляції через "Пульс" і дашборд бізнес-клімату

Мінекономіки і бізнес запускають новий формат дерегуляції через "Пульс" і дашборд бізнес-клімату

12:55 01.09.2025
Київська ТПП посилює підтримку підприємництва та міжнародного партнерства та активізує бізнес улітку попри виклики війни

Київська ТПП посилює підтримку підприємництва та міжнародного партнерства та активізує бізнес улітку попри виклики війни

ВАЖЛИВЕ

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

ОСТАННЄ

Тіньовий флот Росії становить 17% світових танкерів і дозволяє обходити санкції

ЄБРР надає гарантію Райффайзен Банку для нових кредитів на EUR200 млн

Україна за 3,5 роки залучила $145 млрд міжнародної фіндопомоги, у 2025р. треба ще $8,7 млрд – міністр фінансів

Видатки загального фонду держбюджету у серпні-2025 зросли на 16,6%, зарплати військовим – на 19,1%

Аграрії намолотили 29,77 млн тонн зернових з 62% площ, поки врожай на 6,7% менше, аніж на цю дату торік

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

Соболев: Мінекономіки повністю сформувало команду з 12 заступників

"Ельдорадо" повідомило про виконання процедури банкрутства, спростувавши інформацію про ліквідацію

Уряд сподівається на підтримку Радою чергового збільшення оборонних витрат держбюджету-2025 – міністр фінансів

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА