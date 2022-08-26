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07:09 26.08.2022

Понад третина компаній усе ще розглядає можливість релокації до кінця року

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Понад третина компаній усе ще розглядає можливість релокації до кінця року

Можливість релокації до кінця 2022 року все ще розглядають 37% ІТ-компаній, такими є результати дослідження, проведеного асоціацією IT Ukraine спільно з юридичною фірмою Sayenko Kharenko "Релокація. Новий ІТ-ландшафт України".

Згідно з ними, 23% компаній планують комбінувати релокацію за кордон та в межах України, а 14% опитаних розглядають часткову або повну релокацію за кордон.

Зазначено, що ІТ-компанії значною мірою розглядають релокацію як вимушений крок на час війни або принаймні її активної фази.

У дослідженні зазначено, що 55% опитаних ІТ-компаній поки що не здійснювали релокації: 25% перейшли на віддалену роботу, а у 30% робота відбувається віддалено та частково в офісі.

Серед ІТ-компаній, які здійснили релокацію, переважає переміщення в межах України (45%). За кордон частково релокувались 42% компаній, із них лише 5% компаній із закриттям частини офісів в Україні.

Водночас жодна з опитаних ІТ-компаній не здійснила повної релокації за кордон.

Крім того, серед опитаних ІТ-компаній жодна не має наміру повністю згортати бізнес в Україні.

За даними IT Ukraine, дослідження проводили серед учасників асоціації, яких наразі є понад 120 компаній.

Теги: #it #релокація

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