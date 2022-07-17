Події

08:18 17.07.2022

Вночі Харків зазнав ворожої ракетної атаки, пошкоджено підприємство

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Вночі Харків зазнав ворожої ракетної атаки, пошкоджено підприємство

У ніч проти 17 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову, вдень 16 липня ворожі обстрілів зазнали населені пункти області, зокрема, Чугуїв і Коробочкине.

"Вночі 17 липня ракетну атаку переніс Харків, в результаті пошкоджено приміщення підприємства. Вдень 16 липня під ворожі удари потрапили село Коробочкине, місто Чугуїв. В результаті пошкоджено житлові будинки мирних громадян, об'єкти інфраструктури. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 50 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1200 машин для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 15 осіб для перевірки їхньої можливої співпраці з російськими окупантами.

Поліцейські полку поліції особливого призначення ГУНП у Харківській області затримали 31-річного мешканця Свердловська, у якого в мобільному телефоні було виявлено листування з невідомим із зазначенням даних геолокації розташування українських військ. Для з'ясування всіх обставин чоловіка доставили до відділу поліції.

 

 

Теги: #україна #харківська_область #обстріл

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