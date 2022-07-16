Ми повинні пам'ятати ціну помилок і розбрату, які ускладнили шлях до сьогоднішніх результатів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зберігає внутрішню єдність, подолавши конфлікти та протиріччя, які заважали в минулому

"Ми всі повинні пам'ятати ціну помилок і розбрату, які ускладнили для попередніх поколінь шлях до тих результатів, які є сьогодні. Маємо пам'ятати, скільки всього довелося пережити нашому народу, поки стало можливим відновити суверенітет і незалежність України", - сказав він у традиційному відеозверненні, що вийшло у суботу, у річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет.

"Маємо пам'ятати, скільки всього довелося пережити нашому народу, поки стало можливим відновити суверенітет та незалежність України", - сказав він.

За його словами, "конкретні пункти Декларації відображали реалії того часу і надії, які панували в нашому суспільстві. Через 32 роки, після восьми років війни на Донбасі і в 143-й день повномасштабної війни проти Росії може здаватися, що текст Декларації міг би бути іншим, зокрема з погляду безпеки".

"Але одночасно і цей текст був революційним. Декларація відновила традицію української держави і саме на її основі згодом був ухвалений Акт проголошення незалежності України. І сьогодні, коли наш народ воює за незалежність, ми – у своєму праві у всіх сенсах цього слова – історично, політично, культурно і, що дуже важливо – юридично. Зокрема і на цьому базується упевненість нашого народу у перемозі", - заявив президент.