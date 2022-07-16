Корбан спростував інформацію про витік хімікатів із машинобудівного заводу у Дніпрі

Керівник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан спростував інформацію про те, що внаслідок ракетного удару по Південному машинобудівному заводу стався витік компонента ракетного палива гептилу.

"Офіційно заявляю, що у перші два місяці війни Валентином Резніченком було створено робочу групу в рамках Штабу оборони Дніпра, до якої увійшли мер Філатов, його заступники, керівництво ПМЗ та КБ Південне, керівництво МНС та Нацгвардії. Спільними зусиллями, з першої декади березня до кінця квітня 2022 року було проведено безпрецедентні заходи щодо утилізації гептилу та його похідних на обох підприємствах, де зберігалося це ракетне паливо", - написав Корбан у фейсбуці.

Він уточнив, що на заходи щодо утилізації гептилу було виділено понад 100 млн грн. Проведення робіт контролювалося штабом оборони.

"У зв'язку з вищевикладеним запевняю жителів Дніпра, що інформація, яка розповсюджується ворожими джерелами - це фейк і відверта брехня. Також стверджую, що російське керівництво мало наміри вчинити терористичний акт у Дніпрі небачених масштабів, який можна порівняти з ядерною катастрофою. Проте керівництво області та міста заздалегідь попіклувалося про цю проблему", - наголосив Корбан.