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21:27 16.07.2022

Корбан спростував інформацію про витік хімікатів із машинобудівного заводу у Дніпрі

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Корбан спростував інформацію про витік хімікатів із машинобудівного заводу у Дніпрі

Керівник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан спростував інформацію про те, що внаслідок ракетного удару по Південному машинобудівному заводу стався витік компонента ракетного палива гептилу.

"Офіційно заявляю, що у перші два місяці війни Валентином Резніченком було створено робочу групу в рамках Штабу оборони Дніпра, до якої увійшли мер Філатов, його заступники, керівництво ПМЗ та КБ Південне, керівництво МНС та Нацгвардії. Спільними зусиллями, з першої декади березня до кінця квітня 2022 року було проведено безпрецедентні заходи щодо утилізації гептилу та його похідних на обох підприємствах, де зберігалося це ракетне паливо", - написав Корбан у фейсбуці.

Він уточнив, що на заходи щодо утилізації гептилу було виділено понад 100 млн грн. Проведення робіт контролювалося штабом оборони.

"У зв'язку з вищевикладеним запевняю жителів Дніпра, що інформація, яка розповсюджується ворожими джерелами - це фейк і відверта брехня. Також стверджую, що російське керівництво мало наміри вчинити терористичний акт у Дніпрі небачених масштабів, який можна порівняти з ядерною катастрофою. Проте керівництво області та міста заздалегідь попіклувалося про цю проблему", - наголосив Корбан.

 

 

 

Теги: #дніпро #спростування #витік

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