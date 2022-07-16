Події

19:25 16.07.2022

Окупанти обстріляли Покровську громаду, серед цивільних є жертви та поранені

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Окупанти обстріляли Покровську громаду, серед цивільних є жертви та поранені

У суботу, 16 липня, російські окупанти обстріляли Покровську громаду на Донеччині, серед цивільного населення є жертви та постраждалі, повідомив у відео, оприлюдненому в телеграм-каналі, з місця подій мер Покровська Руслан Требушкін.

"Продовжуються ракетні удари по Покровській громаді... Є жертви, поранені серед мирного населення. Люди залишилися без будинків", - сказав він.

За словами мера, постраждали будинки у приватному секторі.

 

 

 

Теги: #обстріл #наслідки #покровськ

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