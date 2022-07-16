Двоє людей загинули, троє постраждали в результаті ракетного удару по Нікополю

Двоє людей загинули внаслідок ракетних ударів російських окупантів по м. Нікополь Дніпропетровської області в суботу вранці, ще троє постраждали. Розбір завалів триватиме у неділю, повідомив міський голова Олександр Саюк у відеозверненні, оприлюдненому в фейсбуці у суботу ввечері.

"16 липня, субота закінчується. Весь день ми займалися усуненням наслідків обстрілу, що стався сьогодні о 4-й ранку. Зараз є троє постраждалих і двоє загиблих", – сказав він.

Саюк уточнив, що нікопольці загинули уві сні.

"Дякую нікопольським рятувальникам, працівникам поліції, комунальних підприємств, заводу феросплавів, будівельній бригаді волонтерів, яку зібрав Дмитро Осика і просто небайдужим жителям міста, які приходили на місце події та пропонували допомогу потерпілим", – подякував мер учасникам розбирання завалів.

Саюк додав, що роботи триватимуть у неділю.

"Всі сьогодні працювали як один, велика вам подяка! Ми зробили дуже багато, завтра продовжимо", - написав він.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вранці у суботу із реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Було пошкоджено 12 житлових будівель та два навчальні заклади, було поранено жінку. Також повідомлялося, що двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир.