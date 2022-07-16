Події

19:01 16.07.2022

Окупанти випустили шість ракет по Україні з акваторії Каспійського моря, чотири з них збиті

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Окупанти випустили шість ракет по Україні з акваторії Каспійського моря, чотири з них збиті

У суботу близько 15.20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря, чотири ракети були збиті, дві влучили по території Черкаської області, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555). Близько 16.30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Решта – влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Дані про збитки та потерпілих уточнюються", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

 

 

 

Теги: #україна #росія #обстріли

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