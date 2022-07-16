За останній місяць росіяни щонайменше двічі відвідували Іран, щоб оглянути безпілотники - Салліван

Російська делегація принаймні двічі відвідала аеродром в центральному Ірані за останній місяць для вивчення безпілотних літальних апаратів, пише CNN в суботу з посиланням на радника з національної безпеки Джейкоба Саллівана.

"У нас є інформація про те, що іранський уряд готується надати Росії кілька сотень БПЛА, зокрема боєздатних БПЛА", - повідомив Салліван CNN.

Як наголошується в повідомленні, Іран почав демонструвати РФ безпілотники Shahed-191 і Shahed-129 в червні на аеродромі Кашан на південь від Тегерана. Обидва типи безпілотників здатні нести високоточні ракети.

Салліван сказав, що, наскільки відомо США, червневий візит "був першим разом, коли російська делегація відвідала цей аеродром для такої демонстрації". За словами офіційних осіб, російська делегація знову відвідала аеродром для аналогічної демонстрації 5 липня.

Ця новина з'явилася, коли Байден завершує свою поїздку на Близький Схід, де Іран був ключовим предметом обговорення між США, Ізраїлем, Саудівською Аравією та країнами Перської затоки. Офіційний представник США заявив CNN, що зростаюче партнерство між Іраном і РФ є прикладом того, чому США необхідно зберігати свою присутність і вплив на Близькому Сході.

Чиновники Білого дому повідомили раніше цього тижня, що розсекречені нещодавно розвідувальні дані США свідчать про те, що Іран, як очікується, поставить РФ "сотні" безпілотників для використання у війні в Україні, при цьому Іран готується розпочати навчання російських сил тому, як керувати ними вже найближчим часом. РФ, як зараз вважають США, мабуть, звернулася до Ірану по допомогу в поповненні запасів безпілотників. Однак незрозуміло, наскільки складними або ефективними будуть ці дрони.

Раніше офіційні особи США повідомили, що РФ раніше зверталася до Китаю по допомогу в підтримці війни в Україні. Станом на кінець травня США не бачили жодних доказів того, що Китай надав РФ будь-яку військову або економічну підтримку для вторгнення, заявив тоді Салліван журналістам.

Раніше агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в посольстві Ірану в Україні, що під час телефонної розмови в п'ятницю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахян відкинув "безпідставні звинувачення" представників США про постачання дронів до Росії.