Події

13:28 16.07.2022

Місцева влада повинна забезпечувати наявність і контроль стану приміщень для укриття населення – К.Тимошенко

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Місцева влада повинна забезпечувати наявність і контроль стану приміщень для укриття населення – К.Тимошенко

Місцева влада повинна забезпечувати наявність і контроль стану приміщень для укриття населення після оголошення повітряної тривоги, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Вінниці.

Як повідомляє пресслужба президента, Тимошенко під час поїздки за дорученням Володимира Зеленського та керівника Офісу Андрія Єрмака до Вінниці ознайомився зі станом укриттів - було виявлено, що деякі з них у місті – в жахливому стані. Тимошенко акцентував увагу на недостатньому рівні облаштування бомбосховищ.

"Місцева влада відповідальна за стан приміщень, де люди можуть укритися після оголошення повітряної тривоги. Люди мають знати, де перечекати небезпеку. Іще раз: стан і наявність укриттів – це завдання органів місцевої влади. Це сигнал не лише для Вінниці, а й для решти міст і селищ. Місцева влада повинна забезпечувати наявність і контроль стану спеціалізованих приміщень", – наголосив Тимошенко.

Він обговорив з керівництвом міста пріоритети у вирішенні питання безпеки.

"Окремо апелюю до свідомості громадян: не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Це може зберегти життя вам і вашим сім’ям", – зазначив Кирило Тимошенко.

В результаті російських ракетних обстрілів Вінниці 14 липня загинули 24 людини, зокрема троє дітей. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Лікарі борються за кожне життя. Медикаментів і всіх необхідних засобів достатньо. Вінницькі медики можуть розраховувати на допомогу колег з інших областей, але поки що такої необхідності немає.

Щодо руйнувань, то Будинок культури, на жаль, не можна відновити, його буде знесено. Будівлю Будинку побуту також неможливо відновити. Крім того, здійснюється оцінка збитку, заподіяного внаслідок пошкодження житлових будинків, зазначив Тимошенко.

Теги: #тимошенко #укриття #безпека

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