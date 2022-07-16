Двох загиблих витягли з-під завалів у Нікополі - ДСНС

Дві людини загинули унаслідок ракетних ударів російських окупантів по м. Нікополь Дніпропетровської області в суботу вранці, їхні тіла витягнули з-під завалів.

"О 10:15 рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 2 загиблих осіб. Роботи по вилученню та деблокації людей завершені", - повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Водночас підрозділи ДСНС продовжать надання допомоги населенню за іншими адресами, які постраждали внаслідок обстрілу.

Як повідомлялося, російські окупанти вранці в суботу з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Були пошкоджені 12 житлових будівель і два навчальних заклади, поранена жінка. Також повідомлялося, що дві людини перебувають під завалами зруйнованих квартир.