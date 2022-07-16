Події

11:15 16.07.2022

У Донецькій області за добу обстрілами зруйновано 25 приватних і 11 багатоквартирних житлових будинків - поліція

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У Донецькій області за добу обстрілами зруйновано 25 приватних і 11 багатоквартирних житлових будинків - поліція

Співробітники Національної поліції України задокументували 21 удар російських окупантів по мирному населенню Донецької області за добу п'ятниці, є вбиті і поранені.

"Руйнувань зазнали 54 цивільні об'єкти: 36 житлових будинків, з них 11 багатоквартирних, школа, стадіон, коксохімічний завод, ринок, магазин, центральна площа, лінії електропередач, водонапірна станція, два поля", - повідомляється на сайті Нацполіції.

Загалом було обстріляно 12 населених пунктів області: міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Гірник, Краматорськ, Слов'янськ, Красногорівка, села Золоті Пруди, Верхньокам'янське, Острівське, Новомаркове, Ягідне.

Під час обстрілів застосовувалися ракети НУРС, Р-77, ЗРК С-300, реактивні системи залпового вогню "Торнадо-з", "Ураган", "Град", "Смерч", а також артилерія.

Поліція і Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #війна #поліція #руйнування #донецька_область

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