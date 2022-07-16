Події

11:06 16.07.2022

У Слатиному та Руській Лозовій під Харковом зафіксовано випадки дистанційного мінування території окупантами

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Випадки дистанційного мінування місцевості російськими військовими зафіксовані в Дергачівській об'єднаній територіальній громаді Харківського району Харківської області, повідомив мер м.Дергачі В'ячеслав Задоренко.

"Російська армія застосовує проти цивільного населення Дергачівщини системи дистанційного мінування місцевості. Ці факти зафіксовані в Слатино і Руській Лозовій. У зв'язку з цим я прошу дотримуватися правил безпеки і пересуватися тільки перевіреними шляхами", - написав Задоренко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, минулої доби окупанти обстрілювали з артилерії Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Нове, Питомник і Руську Лозову.

Проходівський, Козачолопанський і більша частина Токарівського старостинських округів перебувають під окупацією. Збройні сили України тримають оборону на всіх напрямках і не дозволяють ворогу просунутись вперед, поінформував Задоренко.

 

Теги: #мінування #харківська_область

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