У Вінниці після ракетного удару залишається невідомою доля 4 людей - мер

Інформація про місцезнаходження чотирьох осіб залишається невідомою після ракетного удару російськими окупантами по центру м.Вінниця в четвер, повідомив мер міста Сергій Моргунов.

"Рятувальні роботи тривають. У стаціонарах перебувають 70 постраждалих, зокрема 4 дітей. Загалом медичну допомогу надали 202 людям. На жаль, 23 людини загинули, з них-троє дітей. Залишається невідомою доля ще 4 осіб", - написав Моргунов у телеграм-каналі, уточнивши, що це інформація на 7.00 суботи.

Днем раніше повідомлялося про 23 загиблих, зокрема 3 дітей, 71 госпіталізованого з травмами та 18 зниклих безвісти після ракетного удару російських окупантів по м. Вінниця у четвер вдень. Спочатку кількість госпіталізованих становила 90, загалом по медичну допомогу після обстрілу звернулися 183 постраждалих.