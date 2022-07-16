РФ втратила за добу в Україні близько 140 військових, 5 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 140 осіб особового складу, а з дня початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок суботи, 16 липня, – близько 38 тис. 140 осіб, повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 5 танків і 8 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення -1677 і 3874 відповідно.

Також за добу середи в Україні було збито 6 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня і 7 крилатих ракет, з початку повномасштабного вторгнення – 687 і 162 відповідно.

Знищено 4 артилерійські системи, 16 одиниць автомобільної техніки ворога, зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами, а також 1 одиницю спеціальної техніки.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні вже 846 артсистем, 247 реактивних систем залпового вогню, 109 засобів протиповітряної оборони, 220 літаків, 188 вертольотів, 2735 автомобілів і автоцистерн, 68 одиниць спеціальної техніки і 15 суден.

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - зазначається у зведенні.

Водночас у Генштабі наголосили, що дані уточнюються.