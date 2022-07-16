На південному заході Європи вирують лісові пожежі на тлі сильної спеки

Пожежники у низці регіонів Франції, Португалії та Іспанії ведуть активну боротьбу із сильними лісовими пожежами, повідомляють у п'ятницю європейські ЗМІ.

У Франції у департаменті Жиронду пожежі вже знищили 7,5 тис. га лісових масивів. Понад 11 тис. людей евакуйовано. При цьому, згідно з прогнозами, ситуація із пожежами навряд чи покращиться до неділі. Майже 1 тис. пожежників задіяно у гасінні пожеж у департаменті Буш-дю-Рон на півдні Франції. Для ліквідації пожеж залучили спеціалізовану авіацію.

На заході Португалії в регіоні Лейрія пожежники намагаються взяти під контроль бурхливі лісові пожежі, які швидко поширюються через сильний вітер. Знищено декілька житлових будинків, закрито автомобільні дороги, триває евакуація мешканців невеликих населених пунктів. На тлі цієї ситуації у країні режим НС продовжили до 17 липня.

Пожежі також охопили ліси в автономній області Естремадура на південному заході Іспанії, де вогонь за останній тиждень знищив близько 5,5 тис. га лісу. Пожежники попереджають про ризик сильних пожеж в автономній області Кастилія і Леон.

У низці європейських країн встановилася аномально спекотна суха погода. У Португалії цього тижня температура повітря в деяких районах піднімалася до 47 градусів за Цельсієм, цей показник виявився найвищим за липень. У Франції на південному заході стовпчик термометра піднімався до 38 градусів за Цельсієм, на півдні - до 40 градусів.