Події

08:43 16.07.2022

ЗС України відбили ворожу спробу захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

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ЗС України відбили ворожу спробу захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

Українські бійці зупинили спробу ворога захопити трасу між Лисичанськом та Бахмутом, яку окупанти безрезультатно намагаються окупувати вже два місяці, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом і Бахмутом. Росіяни ставлять за мету захопити стратегічно важливу для них автодорогу вже понад два місяці, але контроль над кількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не під силу", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Він зазначив, що російські війська продовжують завдавати артилерійських ударів з подальшими спробами штурму, завдають ракетних та авіаударів.

Гайдай наголосив, що за добу п'ятниці по населеним пунктам Луганщини та навколо них ворог завдав чотири ракетні удари, здійснив три артилерійські атаки і ще п'ять – тривалих мінометних обстрілів.

Зокрема, авіаудари нанесені по Верхньокам'янському та Білогорівці. Поблизу останньої зафіксовано ракетно-авіаційний удар. Також наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне становище поблизу Верхньокам'янського.

"Вони обіцяли "визволення", а самі вбивають на Луганщині життя. Спотворюють будинки та інфраструктуру, вбивають людей. А вцілілим, але таким, що втратили все, нічого не іншого не залишається, як почати все з нуля. Тільки вже далеко від батьківського будинку", - підсумував голова ОВА.

 

 

 

Теги: #лисичанськ #траса #луганська_область

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