Події

08:07 16.07.2022

Окупанти знову обстріляли Костянтинівку на Донеччині

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Окупанти знову обстріляли Костянтинівку на Донеччині

Російські окупанти в суботу вранці знову обстріляли Костянтинівку на Донеччині, зруйновано будинки у приватному секторі, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Костянтинівка знову під ударами російських терористичних військ. Сьогодні вранці ракетами росіяни зруйнували будинки в приватному секторі, завдали ударів по промислових об'єктах", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що всі втрати будуть підраховані після перемоги і все буде відновлено. "Головне зараз – зупинити та викинути російського окупанта з нашої землі", - підсумував Кириленко.

 

 

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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