Події

08:04 16.07.2022

Вночі Чугуїв зазнав масованого ворожого обстрілу, є поранені

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Вночі Чугуїв зазнав масованого ворожого обстрілу, є поранені

У ніч проти 16 липня Чугуївська громада Харківської області зазнала масованого обстрілу російських окупаційних військ, повідомила міський голова Галина Мінаєва.

"В результаті нічного масованого обстрілу з боку російських агресорів маємо значні руйнування. Зокрема, знищено одну зі шкіл, магазин будівельних матеріалів та кілька житлових будинків. А головне і найболючіше - кілька мешканців міста поранені, а доля ще трьох поки невідома", - написала Мінаєва на своїй сторінці у фейсбуці.

Вона повідомила, що зараз на місці руйнувань працюють рятувальники та закликала мешканців за можливості не перебувати на вулиці.

"Хочу вкотре, шановні друзі, нагадати вам про необхідність неухильного дотримання правил особистої безпеки. Тримаємося ближче до укриття, не перебуваємо на вулиці без особливої необхідності", - написала Мінаєва.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл

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