Російська армія вранці в суботу з "Градів" обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкоджено 12 житлових будівель та дві навчальні, поранено жінку

Російська армія вранці в суботу з "Градів" обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкоджено 12 житлових будівель та дві навчальні, поранено жінку та ще двоє людей перебувають під завалами, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ворог продовжує терор наших міст і сіл. До ранку російська армія накрила вогнем Нікопольський район. Умисне вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджено 12 п'ятиповерхових будинків, школу та будівлю ПТУ. Одна жінка поранена. Зараз вона перебуває в лікарні", - написав він у телеграм-каналі.

Він додав, що ще попередньо дві особи перебувають під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники – розбирають руйнування та шукають людей.

Також, за словами голови ОВА, у Криворізькому районі під обстріл потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестерні є пошкоджене житло. Відбулася пожежа на приватному обійсті. Без постраждалих.