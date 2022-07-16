Ткаченко: Росія навмисно прагне знищити українську ідентичність та культурну спадщину, тому міжнародні організації мають посилити тиск на країну-агресора

Росія навмисно прагне знищити українську ідентичність та культурну спадщину України, тому міжнародні організації мають посилити тиск на країну-агресора, заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Станом на сьогодні росіяни здійснили 423 злочини проти нашої культурної спадщини. Вони цілять в нашу спадщину навмисно. Кожен спікер висловив своє бачення війни в Україні - і вона єдина - Росія намагається знищити нашу ідентичність. Міжнародні організації мають посилити тиск на Росію, щоб припинити цей тероризм проти української нації", - написав Ткаченко у телеграм-каналі за підсумками засідання Ради безпеки ООН у п'ятницю.

Він зазначив, що на засіданні були присутні як постійні представники країн в ООН, так і представники ЮНЕСКО та ІКОМОС (Міжнародна рада зі збереження пам'яток та історичних місць – ІФ-У).

"Всі учасники ( окрім рф, звичайно) засудили агресію росії проти України, яка знищує культурну спадщину, нашу мову, літературу, розкрадає наші музеї. Це спроба стерти з лиця землі все українське. Але весь світ це розуміє і росії це не вдасться", – зазначив міністр культури.

Також він подякував Албанії та Польщі за організацію та всім країн-учасниць за підтримку України.

"Тільки разом ми зможемо зупинити агресора", - наголосив Ткаченко.