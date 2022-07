Євросоюз зі свого спільного фонду виділяє додаткові 433 млн євро трьом країнам, зокрема на підтримку біженців з України

Для компенсації витрат на підтримку українських біженців Бельгія, Італія та Люксембург отримають із спільних фондів ЄС додатково 433,79 млн євро, повідомила в п'ятницю Єврокомісія (ЄК).

"Ці кошти виділяються у рамках плану REACT-EU для підтримки людей, які рятуються від агресії Росії проти України, у сфері працевлаштування та охорони здоров'я", - уточнюється в пресрелізі ЄК.

Схвалений країнами ЄС у відповідь на пандемію COVID-19 спільний план відновлення REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and Territory of Europe) – це одна з найбільших програм у рамках ширшої програми Next Generation EU на суму 50,6 млрд євро. Навесні цього року, щоб підтримати держави-члени ЄС, які приймають та розміщують біженців з України, ЄК запропонувала збільшити обсяг його попереднього фінансування ще на 3,4 млрд євро.

33,4 млн євро, які надаються Бельгії з Європейського соціального фонду (ESF), підуть на посилення системи організації, консультування та підтримки у працевлаштуванні. Мета полягає в тому, щоб інтегрувати в ринок праці біженців з України та тих місцевих, що втратили роботу в результаті цієї кризи чи пандемії COVID-19. Особлива увага приділяється розвитку цифрових навичок.

У Люксембургу Фонд допомоги знедоленим отримає 390 тисяч євро для збільшення продовольчої допомоги нужденним. Це дозволить владі Великого герцогства реагувати не лише на поточні потреби малозабезпечених домогосподарств, а й на нові потреби, викликані соціальними наслідками кризи та пандемії.

В Італії 136 млн євро буде додано до оперативної програми "Управління та інституційний потенціал". Вони допоможуть знизити навантаження на систему охорони здоров'я країни, збільшити наймання нових працівників громадської охорони здоров'я та покрити витрати на додаткові години, відпрацьовані медичним персоналом під час пандемії. 264 млн. євро підуть на закупівлю доз вакцин проти коронавірусу.