Дошкілля в "Мрії" почнуть тестувати влітку 2025р - Федоров

Влітку 2025 року почнеться тестування інтеграції дошкільної освіти в освітню платформу "Мрія", повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дошкілля. Ми активно над ним працюємо, і плануємо почати його тестувати влітку. Освіти починається з дошкілля, і насправді, на сьогоднішній момент, не завжди була увага різних державних інституцій до дошкілля, і ми намагаємося з Міністерством освіти виправити ситуацію, і зроби все, щоб адміністрації дошкільних закладів і освітяни, педагоги, які там працюють отримали максимальну кількість освітнього контенту для дітей", - сказав Федоров на конференції "Мрія Постосвіта" в Києві у вівторок.

Він зазначив, що інтеграції у "Мрію" дошкілля також буде важливо для батьків, щоб вони розуміли як відбувається навчальний процес, що дитину навчили в садочку, як допомогти закріпити вдома певну тему.

Крім того, за його словами, це допоможе з навчальними планами і звітністю для вихователів.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

8 квітня віцепрем'єр Федоров заявив, що продовж 2025 року до освітньої платформи "Мрія" підключать щонайменше 2 тис. шкіл.