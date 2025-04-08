Інтерфакс-Україна

Події

19:27 08.04.2025

Дошкілля в "Мрії" почнуть тестувати влітку 2025р - Федоров

2 хв читати
Дошкілля в "Мрії" почнуть тестувати влітку 2025р - Федоров

Влітку 2025 року почнеться тестування інтеграції дошкільної освіти в освітню платформу "Мрія", повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дошкілля. Ми активно над ним працюємо, і плануємо почати його тестувати влітку. Освіти починається з дошкілля, і насправді, на сьогоднішній момент, не завжди була увага різних державних інституцій до дошкілля, і ми намагаємося з Міністерством освіти виправити ситуацію, і зроби все, щоб адміністрації дошкільних закладів і освітяни, педагоги, які там працюють отримали максимальну кількість освітнього контенту для дітей", - сказав Федоров на конференції "Мрія Постосвіта" в Києві у вівторок.

Він зазначив, що інтеграції у "Мрію" дошкілля також буде важливо для батьків, щоб вони розуміли як відбувається навчальний процес, що дитину навчили в садочку, як допомогти закріпити вдома певну тему.

Крім того, за його словами, це допоможе з навчальними планами і звітністю для вихователів.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

8 квітня віцепрем'єр Федоров заявив, що продовж 2025 року до освітньої платформи "Мрія" підключать щонайменше 2 тис. шкіл.

Теги: #федоров #дошкілля #мрія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 08.04.2025
До "Мрії" підключать мінімум дві тисячі шкіл у 2025р - Федоров

До "Мрії" підключать мінімум дві тисячі шкіл у 2025р - Федоров

19:02 08.04.2025
У 2025 році планується підключити до "Мрії" ще тисячі шкіл - Зеленський

У 2025 році планується підключити до "Мрії" ще тисячі шкіл - Зеленський

17:42 07.04.2025
Кількість резидентів "Дія.City" зросла на 200 компаній з початку року

Кількість резидентів "Дія.City" зросла на 200 компаній з початку року

10:10 07.04.2025
Запускаємо "Мрію" для кожної школи вже цього тижня - Федоров

Запускаємо "Мрію" для кожної школи вже цього тижня - Федоров

12:12 30.03.2025
Міністр Федоров задекларував 1,1 млн грн доходів за 2024 рік

Міністр Федоров задекларував 1,1 млн грн доходів за 2024 рік

17:42 12.03.2025
До міжнародного Реєстру збитків у Гаазі додали категорію зниклих безвісти – Федоров

До міжнародного Реєстру збитків у Гаазі додали категорію зниклих безвісти – Федоров

15:32 12.03.2025
Федоров анонсував новий проєкт "Дії" зі створення венчурних фондів для підтримки технологічних стартапів

Федоров анонсував новий проєкт "Дії" зі створення венчурних фондів для підтримки технологічних стартапів

15:36 26.12.2024
Перший семестр навчання з "Мрією": результати бета-тестування

Перший семестр навчання з "Мрією": результати бета-тестування

13:51 26.08.2024
Публічна бета освітнього застосунку "Мрія" буде запущена у вересні

Публічна бета освітнього застосунку "Мрія" буде запущена у вересні

19:33 27.02.2024
Керівництво ДП "Антонов" судитимуть за перешкоджання законній діяльності військових, унаслідок чого ворог знищив "Мрію"

Керівництво ДП "Антонов" судитимуть за перешкоджання законній діяльності військових, унаслідок чого ворог знищив "Мрію"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський разом з прем’єром Бельгії та представниками бельгійських оборонних компаній оглянули українські дрони

ООН: щонайменше 12 910 цивільних, у тому числі 682 дитини, вже вбито внаслідок війни в Україні

Глава Міноборони Польщі: допомога США Україні триває

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош"

ОСТАННЄ

Шмигаль: керівники ОПК Бельгії обговорять з українськими партнерами довготривалі бізнес-проєкти

"Лемтранс" планує збудувати у Фастові контейнерний термінал

На Харківщині російський дрон скинув вибухівку на сільраду під час видачі гумдопомоги, постраждала мирна мешканка

Донецька ОВА: 25 донеччан були евакуйовані до більш безпечних областей 8 квітня

Електронні документи про освіту в "Дії" згенерували понад 26 млн разів - Лісовий

Зеленський разом з прем’єром Бельгії та представниками бельгійських оборонних компаній оглянули українські дрони

Київщину відвідала бельгійська делегація на чолі з прем’єром країни

Понад 200 румунських компаній вже підтримують відбудову України

Україна і Молдова домовляються відновити паромну переправу між Ямполем і Косеуцем, щоб оминати Придністров`я

ЗСУ завдали удару по комплексу складів в Озерках на Курщині, знищили кілька ангарів, техобладнання та понад 30 окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА