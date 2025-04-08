Зеленський разом з прем’єром Бельгії та представниками бельгійських оборонних компаній оглянули українські дрони

Президент України Володимир Зеленський разом з прем’єром Бельгії Бартом де Вевером та топпредставниками бельгійських оборонних компаній, що перебувають з візитом у Києві, оглянули створені українськими виробниками дрони.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", бельгійська делегація відвідала виставку, де ознайомилися з досягненнями українського оборонно-промислового комплексу. Окрім представників уряду Бельгії, подію відвідали представники 10 бельгійських оборонних компаній.

Зокрема, делегації представили український багатоцільовий надводний безпілотний човен Magura V5; безпілотний комплекс SHARK-M UAS4; важкий дрон Nemesis BMH; дрон-розвідник ZOOM; дрон-камікадзе RAM-2X44 та Shulika Kupol MOD24 розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс Droid TW 12.7.

Біля кожного засобу були нанесені фрази відомих українських діячів флагманською мовою.

Після цього делегації України та Бельгії вирушили на круглий стіл щодо розвитку українського ОПК. Президент Зеленський відзначив, що він дуже пишається досягненнями українських виробників, чиї винаходи допомагають захищати життя цивільних та посилювати спроможності армії. Президент наголосив на важливості нових проєктів, зокрема, спільного виробництва, для підсилення ОПК та захисту Україну та всієї Європи.

"Нам необхідно більше проєктів - для сьогодні, і для майбутнього. Більше інвестицій", - сказав Зеленський.

Прем’єром Бельгії назвав оборонне співробітництво між Україною та Бельгією взаємовигідним та необхідним, зокрема на тлі переозброєння Європи.

"Це також можливість для бізнесу. І було б дивно, щоб Україна, де потрібні великі потужності, не відігравала б вирішального фактора також у виробництві та переозброєнні Європи. Тому це дуже логічна співпраця. Це двосторонньо вигідне співробітництво. Це те, що нам потрібно зробити", - заявив Де Вевер.