Інтерфакс-Україна

Події

19:22 08.04.2025

Електронні документи про освіту в "Дії" згенерували понад 26 млн разів - Лісовий

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Електронні документи про освіту в "Дії" згенерували понад 26 млн разів - Лісовий

З моменту запуску сервісу електронні документи про освіту в "Дії" згенерували понад 26 млн разів, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Завдяки тісній співпраці з Мінцифри за останні роки нам вдалося реалізувати кілька рішень, які зробили освіту значно зручнішою для студентів, учнів, батьків та вчителів. У "Дії" з'явилися електронні документи про освіту, які згенерували уже понад 26 млн разів", - сказав Лісовий на конференції "Мрія Постосвіта" в Києві у вівторок.

Також він нагадав, що був спрощена подача документів для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ), повністю електронний облік дітей у школах, можливість подавати заяви на переведення чи зарахування дитини в онлайн-форматі.

Як повідомлялося, 22 березня 2024 року освітні документи стали доступні в застосунку "Дія".

Теги: #документи #освіта #дія

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