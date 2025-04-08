Інтерфакс-Україна

Події

16:20 08.04.2025

Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош"

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Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош"

Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні було відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош", який призначений для автомобільного та пасажирського сполучення. Він збільшить річну пропускну здатність українсько-угорської ділянки західного кордону на понад 70 тис. легкових авто і 220 тис. пішоходів", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, це частина комплексної політики з модернізації прикордонної інфраструктури, метою якої є до 2030 року оновити 29 пунктів ПП та побудувати 17 нових.

"Також частиною змін на західному кордоні буде запуск спільного з сусідніми державами митного і прикордонного контролю, оновлення технічної бази, подальша діджиталізація. Прагнемо, аби рух людей, товарів та послуг між Україною та Європою був максимально швидкий, зручний та безпечний", - написав Шмигаль.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, пункт пропуску запущено на тимчасовій інфраструктурі, що дозволило швидко реалізувати проєкт. У майбутньому планується збудувати повноцінний пункт пропуску.

За його словами, новий пункт пропуску призначений для легкових авто до 3,5 тон. Працюватиме він щоденно з 7:00 до 18:00 та має дві смуги на в’їзд і виїзд. За добу його зможе перетинати 200 авто та 600 пішоходів.

 

 

 

Теги: #угорщина #шмигаль #кордон

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