Донецька ОВА: 25 донеччан були евакуйовані до більш безпечних областей 8 квітня

Майже 500 людей евакуйовані з прифронтових районів Донецької області з початку 2025 року, зокрема 8 квітня до тилових областей України поїхали 25 донеччан, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Обов'язкова евакуація з Донеччини триває — від початку року вже майже 500 людей безкоштовно розселені у більш безпечних регіонах. Сьогодні відправився черговий евакуаційний рейс до Чернівецької, Вінницької, Львівської та Закарпатської областей. Ним скористалися 25 донеччан, жителів Іллінівської, Комарської, Костянтинівської, Покровської, Слов’янської та Дружківської громад", - написав він у телеграмі у вівторок.

За словами Філашкіна, всі місця тимчасового проживання – це гуртожитки, які відповідають державним стандартам, визначеним урядом. Там евакуйовані донеччани мають можливість жити безкоштовно до кінця війни.