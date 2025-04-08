Інтерфакс-Україна

Події

19:31 08.04.2025

Донецька ОВА: 25 донеччан були евакуйовані до більш безпечних областей 8 квітня

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Донецька ОВА: 25 донеччан були евакуйовані до більш безпечних областей 8 квітня

Майже 500 людей евакуйовані з прифронтових районів Донецької області з початку 2025 року, зокрема 8 квітня до тилових областей України поїхали 25 донеччан, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Обов'язкова евакуація з Донеччини триває — від початку року вже майже 500 людей безкоштовно розселені у більш безпечних регіонах. Сьогодні відправився черговий евакуаційний рейс до Чернівецької, Вінницької, Львівської та Закарпатської областей. Ним скористалися 25 донеччан, жителів Іллінівської, Комарської, Костянтинівської, Покровської, Слов’янської та Дружківської громад", - написав він у телеграмі у вівторок.

За словами Філашкіна, всі місця тимчасового проживання – це гуртожитки, які відповідають державним стандартам, визначеним урядом. Там евакуйовані донеччани мають можливість жити безкоштовно до кінця війни.

 

 

 

 

Теги: #донецька #евакуація

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