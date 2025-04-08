Макрон заявив, що Трамп має переглянути своє рішення щодо мит

Президент Франції Емманюль Макрон у вівторок закликав американського колегу Дональда Трампа скасувати введені проти країн ЄС мита.

"Президент Трамп повинен скасувати своє рішення", - наводять французькі ЗМІ слова Макрона.

"Європа ніколи не хотіла хаосу", - додав французький лідер, кажучи про торговельні відносини зі США.

При цьому, він зазначив, що Єврокомісія "веде роботу щодо заходів у відповідь". Макрон запевнив, що держава "захистить усі економічні сектори і всіх наших співвітчизників, які працюють у цих галузях".

2 квітня Трамп оголосив про введення "взаємних" митних тарифів щодо іноземних торгових партнерів США (загалом до списку потрапили 185 держав). Мінімальний базовий рівень мит становитиме 10%, але для низки країн мита розраховані індивідуально залежно від торговельного дефіциту Сполучених Штатів із цими країнами. Наприклад, для ЄС мита становитимуть 20%.