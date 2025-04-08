ООН: щонайменше 12 910 цивільних, у тому числі 682 дитини, вже вбито внаслідок війни в Україні

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН). підтвердило вбивство щонайменше 12 910 цивільних осіб, у тому числі 682 дітей, по всій Україні з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року, повідомив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і Координатор з надання надзвичайної допомоги Том Флетчер.

Під час засідання Ради безпеки "Підтримка миру та безпеки України", скликане на прохання України після ракетного удару Росії по Кривому Розу, внаслідок якого загинуло щонайменше 20 мирних жителів, у т.ч. 9 дітей, Флетчер наголосив, що авіаудари з боку РФ продовжують вбивати та калічити мирних жителів в країні, у тому числі дітей, і руйнувати цивільну інфраструктуру.

"Останніми тижнями атаки безпілотників продовжують атакувати міста та призводити до жертв серед цивільного населення. Цивільна інфраструктура, включаючи заклади охорони здоров'я, житлові будинки, школи та дитячі майданчики, зазнала значних збитків. Ця жорстока модель загибелі цивільного населення та руйнувань у населених пунктах повинна припинитися", - закликали в ООН.

Флетчер підкреслив, що цивільне населення платить величезну ціну внаслідок війни.

"Наразі УВКПЛ підтвердило вбивство щонайменше 12 910 цивільних осіб, у тому числі 682 дітей, і поранення майже 30 700 осіб по всій Україні з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року. Справжні втрати, ймовірно, будуть набагато більшими", - сказав він.

Крім того, в ООН нагадали, що майже 3,7 млн людей залишаються внутрішньо переміщеними особами, а у світі (переважно в Європі) зафіксовано майже 7 млн з України.