Шмигаль: керівники ОПК Бельгії обговорять з українськими партнерами довготривалі бізнес-проєкти

Представники оборонної промисловості Бельгії, що перебувають у Києві разом з урядовою делегацією, проведуть переговори з українськими партнерами щодо довготривалих бізнес-проєктів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Радий зустрічі в Києві з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Перший закордонний візит на посаді в Україну є символом підтримки та солідарності з нашою державою", - зазначив Шмигаль у телеграмі у вівторок.

Шмигаль, висловивши вдячність Бельгії за надану Україні допомогу, наголосив на важливості підтримки оборонної промисловості України. "Важливою для нас залишається підтримка оборонної промисловості. Сьогодні пан Барт де Вевер заявив, що його Уряд у 2025 році надасть пакет допомоги на суму 1 мільярд євро, а також розгляне питання щорічного виділення по одному мільярду євро на оборонні потреби", - написав Шмигаль.

Крім того, за його словами, "керівники бельгійської оборонної промисловості, які прибули сьогодні разом з урядовою делегацією, проведуть переговори з українськими партнерами щодо довготривалих бізнес-проєктів".

"Дякуємо Уряду та народу Бельгії за важливу допомогу Україні та постійну підтримку в усіх сферах", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, Барт де Вевер у Києві оголосив про пакет допомоги Україні розміром EUR1 млрд. Окрім того, прем’єр Бельгії повідомив, що міністр оборони країни Тео Франкен "має список речей, які ми збираємося зробити в дуже короткі терміни в дуже близькому майбутньому".