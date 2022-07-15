Події

19:29 15.07.2022

Іран не купуватиме у РФ крадене українське зерно

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Іран не купуватиме у РФ крадене українське зерно

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян у ході телефонної розмови у п'ятницю запевнив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, що іранська сторона утримається від закупівлі у РФ зерна, викраденого на окупованих територіях України.

"У нашій телефонній розмові міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян висловив співчуття жертвам російського удару по Вінниці. Я наголосив на позиції України: Росія ні від кого не повинна отримувати жодної військової допомоги. Він запевнив мене, що Росія не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно", - написав Кулеба в твіттері.

 

 

 

Теги: #рф #зерно #іран

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