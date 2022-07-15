Події

17:20 15.07.2022

У Макарові відкрили тимчасове модульне містечко - Мінрегіон

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Восьме модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) відкрили у п'ятницю в Макарові (Київська обл.), повідомила пресслужба Мінрегіону.

"Сьогодні відкриваємо восьме модульне містечко - у Макарові. Ще над 15 модульними містечками ведемо роботи в деокупованих областях", - наведено у повідомленні слова міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Згідно з ним, містечко в Макарові включає 88 житлових модулів, розрахованих на 352 особи. Інфраструктура включає туалетні та душові кімнати, столові та дитячі кімнати. Утриманням містечка займається місцева влада.

Раніше модульні містечка було відкрито у Львові, Бородянці, Бучі.

Теги: #нерухомість #макаров #модульне_містечко

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