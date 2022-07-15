Події

16:13 15.07.2022

У пункті пропуску "Краківець" із 18 липня тимчасово призупинять виїзд легкових автомобілів з України - Держприкордонслужба

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У пункті пропуску "Краківець" із 18 липня тимчасово призупинять виїзд легкових автомобілів з України - Держприкордонслужба

На пункті пропуску "Краківець" з 8:00 18 липня розпочнуться роботи щодо дооблаштування в рамках проєкту "Відкриті кордони", у зв'язку з чим через зазначений пункт пропуску буде тимчасово призупинено виїзд легкових автомобілів з України, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Орієнтовний час для виконання обсягу робіт – до 10 днів. Щодо відновлення руху легкових автомобілів на виїзному напрямку буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

У відомстві просять врахувати цю інформацію під час перетину кордону та обирати інші пункти пропуску для виїзду до Польщі.

"Додамо, що пропуск легкових автомобілів на в'їзд через "Краківець" здійснюватиметься без змін", - підсумували в ДПСУ.

Теги: #держприкордонслужба #краковець

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