У пункті пропуску "Краківець" із 18 липня тимчасово призупинять виїзд легкових автомобілів з України - Держприкордонслужба

На пункті пропуску "Краківець" з 8:00 18 липня розпочнуться роботи щодо дооблаштування в рамках проєкту "Відкриті кордони", у зв'язку з чим через зазначений пункт пропуску буде тимчасово призупинено виїзд легкових автомобілів з України, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Орієнтовний час для виконання обсягу робіт – до 10 днів. Щодо відновлення руху легкових автомобілів на виїзному напрямку буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

У відомстві просять врахувати цю інформацію під час перетину кордону та обирати інші пункти пропуску для виїзду до Польщі.

"Додамо, що пропуск легкових автомобілів на в'їзд через "Краківець" здійснюватиметься без змін", - підсумували в ДПСУ.