СБУ, РНБО, МВС та Міноборони застерігають українські видання від підтримки низки російських телеграм-каналів

Служба безпеки України, Рада національної безпеки і оборони, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство оборони України просять українські видання не використовувати інформацію низки російських телеграм-каналів та не підтримувати їх рекламою.

Відповідну спільну заяву про захист інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів оприлюднено в п'ятницю в телеграм-каналі СБУ.

"В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти "зраду" та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль", - йдеться в заяві.

У повідомленні наголошується, що причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше СБУ в рамках відповідних кримінальних проваджень.

"Так, мова йде про Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой та інші телеграм-канали, список яких час від часу доповнюється", - уточнюють у СБУ.

"Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їхню роботу фінансує і координує Росія. У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України", - наголошується в спільній заяві.

Також у заяві зазначено, що низка цих телеграм-каналів для розкручування замовляє рекламу в українських пабліках.

"Звертаємо увагу власників і редакторів усіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу і буде переслідуватися відповідно до законодавства", - резюмують в українській спецслужбі.

Заява щодо захисту інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів є спільним зверненням СБУ, РНБО, МВС, Міноборони України, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства цифрової трансформації, Головного Управління розвідки Міноборони, Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.