Події

13:10 15.07.2022

Будівлю вінницького Будинку офіцерів, що потрапила під обстріл, знесуть, долю "Ювілейного" вирішить експертна комісія – голова Вінницької ОВА

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Будівлю вінницького Будинку офіцерів, що потрапила під обстріл, знесуть, долю "Ювілейного" вирішить експертна комісія – голова Вінницької ОВА

Будівлю вінницького Будинку офіцерів, яка потрапила під ракетний обстріл російських окупантів напередодні, буде знесено, долю будівлі "Ювілейного" вирішить експертна комісія, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Будівлю Будинку офіцерів буде знесено. Долю "Ювілейного" вирішить експертна комісія", - написав Борзов у п'ятницю в телеграмі.

Він уточнив, що станом на 12 годину 15 липня до закладів охорони здоров'я звернулися 197 постраждалих, з яких 110 амбулаторно надали допомогу, ще 80 залишаються на стаціонарному лікуванні.

"Загиблих – 23, серед них троє дітей. 11 досі залишаються у розшуку зниклих безвісти", - підсумував Борзов.

Теги: #вінниця #будівлі

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