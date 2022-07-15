У Костянтинівці під обстріл потрапив п'ятиповерховий будинок, відомо про одного пораненого

У Костянтинівці Донецької області внаслідок обстрілу вранці у п'ятницю пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Чергова цивільна мета росіян - п'ятиповерхівка в Костянтинівці. Достеменно відомо, що внаслідок ранкових обстрілів є одна поранена людина, але точну кількість жертв і обсяги руйнувань іще доведеться встановити", - написав Кириленко в телеграм-каналі.