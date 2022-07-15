РФ втратила минулої доби 130 військових, 5 танків, 1 літак - Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.07 орієнтовно становлять: особового складу 38000 осіб, за добу ліквідовано 130 військових, повідомив Генштаб Збройних сил України на своїй сторінці у фейсбуці.

Крім того, минулої доби знищено п'ять ворожих танків, усього з 24 лютого – 1672 одиниці; бойових броньованих машин ‒ 3866 (+14) одиниць, артилерійських систем – 842 (+2) одиниць, РСЗВ - 247 (+0) од., засобів ППО - 109 (+0) од., літаків – 220 (+1) од., гелікоптерів - 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+0), крилатих ракет - 155 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од.

Минулої доби знищено 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (усього з 24 лютого 2731 одиниця).

З 24 лютого знищено також 67 одиниць спеціальної техніки.

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - зазначено в повідомленні.