Минулої доби в результаті обстрілів загинули три мешканці Донецької області, семеро – поранені

Минулої доби в результаті ворожих обстрілів Донецької області загинуло 3 особи, ще 7 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 14 липня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті, Іванграді та Авдіївці. Ще 7 людей отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі в п'ятницю.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.