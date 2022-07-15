Події

08:11 15.07.2022

Минулої доби в результаті обстрілів загинули три мешканці Донецької області, семеро – поранені

1 хв читати
Минулої доби в результаті обстрілів загинули три мешканці Донецької області, семеро – поранені

Минулої доби в результаті ворожих обстрілів Донецької області загинуло 3 особи, ще 7 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 14 липня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті, Іванграді та Авдіївці. Ще 7 людей отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі в п'ятницю.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:04 15.07.2022
За добу поліцейські задокументували понад 60 фактів руйнувань у результаті ворожих обстрілів на Харківщині

За добу поліцейські задокументували понад 60 фактів руйнувань у результаті ворожих обстрілів на Харківщині

07:53 15.07.2022
Росіяни обстріляли околиці Нікополя

Росіяни обстріляли околиці Нікополя

07:51 15.07.2022
Харків знову зазнав нічних ракетних ударів, пошкоджено навчальні заклади

Харків знову зазнав нічних ракетних ударів, пошкоджено навчальні заклади

07:42 15.07.2022
Окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області, у Синельниківському районі значні руйнування

Окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області, у Синельниківському районі значні руйнування

07:15 15.07.2022
За четвер окупанти вісім разів обстріляли Сумську область

За четвер окупанти вісім разів обстріляли Сумську область

07:02 15.07.2022
У четвер у результаті обстрілів у Миколаєві було пошкоджено 18 тролейбусів

У четвер у результаті обстрілів у Миколаєві було пошкоджено 18 тролейбусів

08:18 14.07.2022
На Харківщині в результаті ворожих обстрілів виникли пожежі на об'єктах критичної та транспортної інфраструктури

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів виникли пожежі на об'єктах критичної та транспортної інфраструктури

08:14 14.07.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, п’ятеро – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, п’ятеро – поранено

08:12 14.07.2022
Ворог обстріляв Дніпропетровську область, попередньо без постраждалих – голова ОВА

Ворог обстріляв Дніпропетровську область, попередньо без постраждалих – голова ОВА

07:23 14.07.2022
Унаслідок обстрілів Бахмута одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення

Унаслідок обстрілів Бахмута одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи в місті

Спеціальний трибунал щодо російської агресії має бути створений якнайшвидше

Харків знову зазнав нічних ракетних ударів, пошкоджено навчальні заклади

Окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області, у Синельниківському районі значні руйнування

Українські військові зупинили ворожий штурм поблизу Кодеми та Білогорівки

ОСТАННЄ

Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи в місті

Спеціальний трибунал щодо російської агресії має бути створений якнайшвидше

Мінфін США нагадав, що не запроваджував санкцій проти РФ щодо добрив, сільгоспобладнання та ліків

Україна працює над організацією гуманітарного коридору для евакуації людей зі Святогірської лаври

Українські військові зупинили ворожий штурм поблизу Кодеми та Білогорівки

За четвер українські військові знищили 18 окупантів, 7 одиниць техніки, склад боєприпасів

Начальниця Вовчанського відділу освіти добровільно пішла на співпрацю з окупантами, їй заочно оголошено про підозру

Палата представників США ухвалила свою версію оборонного бюджету на 2023 рік

Канада впровадила нові санкції щодо нафтогазового сектора, хімічної та обробної промисловості РФ

Із п'ятниці на вул. Шовковичній у Києві буде частково обмежено рух

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА