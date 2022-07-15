Події

07:52 15.07.2022

Мінфін США нагадав, що не запроваджував санкцій проти РФ щодо добрив, сільгоспобладнання та ліків

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Мінфін США нагадав, що не запроваджував санкцій проти РФ щодо добрив, сільгоспобладнання та ліків

США не запроваджували санкцій на виробництво, продаж і транспортування товарів, пов'язаних із сільським господарством, та ліків із Росії, нагадали в четвер в американському Мінфіні.

"США не запроваджували санкцій на продукцію, виготовлення, продаж або транспортування сільськогосподарських товарів (зокрема й добрив), сільгоспобладнання та ліків, пов'язаних із Росією", - зазначено у повідомленні.

У ньому також наголошується, що США "рішуче підтримують зусилля ООН, спрямовані на те, щоб українське та російське зерно опинилося на світових ринках", а також знизити наслідки війни в Україні на "постачання продовольства та ціни у світі".

Теги: #сша #росія #мінфін #пояснення

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