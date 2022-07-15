Мінфін США нагадав, що не запроваджував санкцій проти РФ щодо добрив, сільгоспобладнання та ліків

США не запроваджували санкцій на виробництво, продаж і транспортування товарів, пов'язаних із сільським господарством, та ліків із Росії, нагадали в четвер в американському Мінфіні.

"США не запроваджували санкцій на продукцію, виготовлення, продаж або транспортування сільськогосподарських товарів (зокрема й добрив), сільгоспобладнання та ліків, пов'язаних із Росією", - зазначено у повідомленні.

У ньому також наголошується, що США "рішуче підтримують зусилля ООН, спрямовані на те, щоб українське та російське зерно опинилося на світових ринках", а також знизити наслідки війни в Україні на "постачання продовольства та ціни у світі".