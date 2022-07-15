Події

07:42 15.07.2022

Окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області, у Синельниківському районі значні руйнування

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Окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області, у Синельниківському районі значні руйнування

Російські окупанти здійснили обстріл трьох районів Дніпропетровської області, у Синельниківському районі ракета влучила в школу, є серйозні руйнування, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російська орда атакувала одразу три райони області. Цілили по наших містах і селах з різної зброї. У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Пожежники приборкували полум'я кілька годин. На місці обстрілу були виявлені уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів", – написав голова ОВА у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

У Криворізькому районі агресор знову обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська.

"У Синельниківському районі "приліт". Ракета влучила в школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється", - написав Резніченко.

 

 

 

Теги: #руйнування #обстріли #дніпропетровська_область

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