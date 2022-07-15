Події

07:02 15.07.2022

У четвер у результаті обстрілів у Миколаєві було пошкоджено 18 тролейбусів

1 хв читати

У четвер унаслідок ворожих обстрілів у місті Миколаєві було пошкоджено 18 тролейбусів, повідомив мер Олександр Сенкевич.

"Знову під обстріл потрапив наш громадський транспорт. Сьогодні було пошкоджено 18 тролейбусів. З них 16 одиниць - це наші новенькі комфортні тролейбуси, які ми закупили минулого року і презентували до Дня міста", - написав Сенкевич у телеграм-каналі.

Зазначається, що "муніципальне підприємство "Миколаївелектротранс" обіцяє якомога швидше відновити транспорт, щоб миколаївці могли і надалі комфортно пересуватись містом.".

 

 

 

Теги: #миколаїв #пошкодження #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 15.07.2022
Російські війська обстріляли населені пункти Сумщини з мінометів

Російські війська обстріляли населені пункти Сумщини з мінометів

09:42 15.07.2022
Відомо про двох поранених унаслідок обстрілу навчальних закладів у Миколаєві, на місці працюють рятувальники

Відомо про двох поранених унаслідок обстрілу навчальних закладів у Миколаєві, на місці працюють рятувальники

08:53 15.07.2022
Росія атакувала два найбільші університети в Миколаєві

Росія атакувала два найбільші університети в Миколаєві

08:32 15.07.2022
Окупанти завдали ракетного та авіаудару, обстріляли Луганську область з артилерії, мінометів, танків

Окупанти завдали ракетного та авіаудару, обстріляли Луганську область з артилерії, мінометів, танків

08:11 15.07.2022
Минулої доби в результаті обстрілів загинули три мешканці Донецької області, семеро – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів загинули три мешканці Донецької області, семеро – поранені

08:04 15.07.2022
За добу поліцейські задокументували понад 60 фактів руйнувань у результаті ворожих обстрілів на Харківщині

За добу поліцейські задокументували понад 60 фактів руйнувань у результаті ворожих обстрілів на Харківщині

08:02 15.07.2022
Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи в місті

Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи в місті

07:53 15.07.2022
Росіяни обстріляли околиці Нікополя

Росіяни обстріляли околиці Нікополя

07:51 15.07.2022
Харків знову зазнав нічних ракетних ударів, пошкоджено навчальні заклади

Харків знову зазнав нічних ракетних ударів, пошкоджено навчальні заклади

07:42 15.07.2022
Окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області, у Синельниківському районі значні руйнування

Окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області, у Синельниківському районі значні руйнування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Законопроєкт Палати представників про оборонний бюджет США на 2023 рік передбачає $1 млрд для України - посол

Росія атакувала два найбільші університети в Миколаєві

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 352 дитини, 657 – поранено

Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи в місті

Спеціальний трибунал щодо російської агресії має бути створений якнайшвидше

ОСТАННЄ

Законопроєкт Палати представників про оборонний бюджет США на 2023 рік передбачає $1 млрд для України - посол

Нардепа Ковальова оголошено в розшук, арештовано корпоративні права підприємств, що належать йому, та банківські рахунки

В Україні з 24 лютого прийнято в експлуатацію 385 тисяч кв. м житла – ЛУН

У Вінниці після ракетних ударів залишаються зниклими 18 людей - ДСНС

У Костянтинівці під обстріл потрапив п'ятиповерховий будинок, відомо про одного пораненого

РФ втратила минулої доби 130 військових, 5 танків, 1 літак - Генштаб

Біля Демидова відкрито рух транспорту по відновленому мосту

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 352 дитини, 657 – поранено

Спеціальний трибунал щодо російської агресії має бути створений якнайшвидше

Мінфін США нагадав, що не запроваджував санкцій проти РФ щодо добрив, сільгоспобладнання та ліків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА