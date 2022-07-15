У четвер у результаті обстрілів у Миколаєві було пошкоджено 18 тролейбусів

У четвер унаслідок ворожих обстрілів у місті Миколаєві було пошкоджено 18 тролейбусів, повідомив мер Олександр Сенкевич.

"Знову під обстріл потрапив наш громадський транспорт. Сьогодні було пошкоджено 18 тролейбусів. З них 16 одиниць - це наші новенькі комфортні тролейбуси, які ми закупили минулого року і презентували до Дня міста", - написав Сенкевич у телеграм-каналі.

Зазначається, що "муніципальне підприємство "Миколаївелектротранс" обіцяє якомога швидше відновити транспорт, щоб миколаївці могли і надалі комфортно пересуватись містом.".