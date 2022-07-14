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21:00 14.07.2022

Понад 30% об'єктів ЖКГ та інфраструктури вже підготовлено до опалювального сезону - Чернишов

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Понад 30% об'єктів ЖКГ та інфраструктури вже підготовлено до опалювального сезону - Чернишов

До опалювального сезону підготовлено понад 30% об'єктів теплопостачання, житлового фонду та об'єктів соціальної сфери, повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов під час засідання Штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2022/23 років.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Мінрегіону, станом на початок липня фактично підготовлено до зими 51 056 житлових будівель, що становить 33,8% від запланованого. На ремонтні роботи із коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування передбачено 1,7 млрд грн., вже використано 359,3 млн грн. або 21,1%.

До опалювального сезону готують 33 225 об'єктів соцсфери, зокрема 12 134 дошкільні навчальні заклади, 13 863 шкіл та 7 228 закладів охорони здоров'я. Вже підготовлено 11 666 (35,1%), з них 4086 дитячих садків (33,7%), 4820 шкіл (34,8%) та 2760 лікарень та поліклінік (38,2%). На ці цілі передбачено 816,7 млн грн., вже використано 188,7 млн грн. або 23,1%.

Чернишов зазначив, що станом на 12 липня у результаті проведення військових дій, викликаних повномасштабним вторгненням Росії на територію України, було уражено 345 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання, а саме: 336 котелень (324 пошкоджено і 12 зруйновано) та 8 ТЕЦ (4 зруйновано і 4 пошкоджено) та пошкоджено 1 ТЕС.

Міністр нагадав, що 13 липня постановою Кабміну було виділено 1,4 млрд грн на формування запасу резервного обладнання та матеріалів для забезпечення оперативної допомоги громадам під час опалювального сезону та направило 286 млн грн із резервного фонду на відновлення теплопостачання у Кременчуці, Охтирці та Чернігові.

"Від Міненерго ми почули запевнення в достатньому поточному обсязі ресурсів, який дає можливість почати опалювальний сезон, а також у наявності  спроможностей відповідного рівня, щоб його пройти. Водночас я планую зустрітися з усіма очільниками областей і мерами міст, де існує система централізованого теплопостачання. Обговоримо готовність кожного міста до опалювального сезону", - повідомив Чернишов.

Він також додав, що для успішного проходження опалювального сезону важливими є ще два фактори - цінова стабільність і фінансова спроможність. Міністр ще раз запевнив, що тарифи на тепло не підніматимуться.

За його словами, утримати фінансову спроможність допоможуть закони (7427 та 7429, про регулювання взаємовідносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення – ІФ).

"Законопроєкти готуються до другого читання. У суботу їх розглядатиме профільний комітет. Сподіваємося, що закон буде ухвалено найближчим часом", - повідомив Чернишов.

 

 

Теги: #підготовка #опалювальний_сезон

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