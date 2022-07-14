Жительці Куп'янська, яка погодилася очолити підрозділ в окупаційній "тимчасовій цивільній адміністрації" Харківської області, заочно оголошено про підозру

Слідчі СЗ УСБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури заочно повідомили про підозру 54-річній Зої Фінько, яка очолила пенсійний орган, незаконно створений російськими загарбниками в тимчасово окупованому Куп'янську.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у тимчасово окупованому м. Куп'янську підозрювана добровільно обійняла посаду керівника підрозділу пенсійного забезпечення так званої тимчасової цивільної адміністрації Харківської області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Зокрема, до обов'язків підозрюваної належить видача "допомоги" від країни-агресора у сумі 10 тис. рублів.

Жінці інкримінується добровільне зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).