У разі наступу РФ з боку Чорного моря Україна застосує протикорабельні ракети – Залужний

Україна за спроби наступу російських окупантів з боку Чорного моря застосовуватиме протикорабельні ракети, заявив головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний.

"ЗСУ стежать за діями ворога в Чорному морі. Російські кораблі не наважуються наблизитися до українських берегів і тримаються на значній відстані. Однак за спроби наступу ворога ми будемо застосовувати наші протикорабельні ракети", - сказав Залужний під час спільної з міністром оборони Олексієм Резніковим зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк.

Як повідомляє сайт Міністерства оборони, Резніков і Залужний акцентували увагу на тому, що завдяки допомозі партнерів українські військові можуть відслідковувати підготовку до запуску та запуск російських ракет для ударів по Україні, та наголосили, що ракетні системи Росії, встановлені на кораблях, також є небезпечними для українців.

Залужний поінформував Брінк про ситуацію з безпекою в контексті відбиття збройної агресії Росії та запевнив її у надійності оборони столиці.

"Потенційна лінія зіткнення становить понад дві тисячі кілометрів. Наразі інтенсивні бойові дії тривають на сході України в Донецькій та Луганській областях. У лютому-березні бої точилися під Києвом. Проте нам вдалося організувати надійну оборону столиці та витіснити ворожі війська. Зараз ми зміцнюємо оборону. Для захисту міста створено відповідні угруповання військ. Тож різке перенесення бойових дій під Київ – неможливе. Сьогодні найбільша для нас небезпека – ракетні удари. Проте ми боремося. Збиваємо чималу кількість ракет ворога", – наголосив Залужний.

Учасники зустрічі обговорили системи обліку та прозорості воєнної допомоги: виключили будь-який витік чи безконтрольне використання зброї. Також розглянули питання запуску систем розвитку логістичного обліку програм спільно з партнерами України.

Резніков подякував Брінк та американському народу за зміцнення обороноздатності України, відзначивши ефективність застосування українськими воїнами систем HIMARS по укріпленням російських окупантів.

"Вкотре дякую нашим друзям та партнерам зі США за цю високоточну зброю. Ефективність HIMARS та іншої 155 мм артилерії на полі бою вражає. Наші артилеристи влучно стріляють та знищують ворожі склади озброєнь, бронетехніку, вогневі точки та командні пункти агресора. Завдяки допомозі США та інших країн українці зупиняють російських убивць, захищають рідну землю та інші народи Європи", – сказав Резніков.

У свою чергу Брінк зазначила, що з особливою повагою ставиться до українських воїнів і вірить, що подальша підтримка ЗСУ дасть максимальний результат.

"Ми робимо все, що можливо для України та її захисників. Ми тут, щоб працювати, будувати наші плани та зміцнювати Україну", – сказала посол.