Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою - Генштаб ЗСУ

В Україні на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку військовозобов'язаних, і тому їх взяття на такий облік здійснюватиметься лише за їхнім бажанням, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Як зазначається у повідомленні, Генштаб пропрацював пропозиції щодо внесення змін до Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки братимуться на військовий облік військовозобов'язаних. Цей перелік було затверджено наказом міністра оборони України, який передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки, які мають певні спеціальності та/або професії, братимуться на військовий облік.

"Проведення загальної мобілізації під час війни з Російською Федерацією засвідчило, що на військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих. Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. На сьогодні у Збройних силах залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій. Отже, досвід розгортання військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на це, Головним управлінням персоналу Генштабу ЗСУ опрацьовано пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних лише за їхньою згодою.

Також пропонується розпочати проведення заходів щодо взяття жінок на військовий облік не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.