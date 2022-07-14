Ракетний удар по Вінниці зачепив діагностичну клініку, всі, хто перебував усередині, загинули - облрада

Усі люди, які перебували всередині будівлі діагностичної клініки у центрі Вінниці, за попередніми даними, загинули внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту у четвер удень, повідомляється у телеграм-каналі Вінницької обласної ради.

"З'явилася інформація, що ракетним ударом у Вінниці зачепило діагностичну клініку (одноповерхівка). Попередньо всі, хто був усередині клініки, загинули. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

На фотографіях із місця події видно, що в будівлі медичного центру "Нейромед", що розміщувався впритул до дев'ятиповерхового будинку побуту "Ювілейний", вибито всі вікна, з неї йде густий дим, поряд стоять повністю згорілі й покручені автомобілі.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа, яка виникла внаслідок удару на парковці біля будинку побуту, ліквідована. Також у ДСНС повідомили про 14 госпіталізованих постраждалих.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що ракетний удар по Вінниці було завдано з акваторії Чорного моря. Ракети було випущено близько 11-ї години дня.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Вінниці загинули 12 людей, зокрема немовля. Постраждали і госпіталізовані з травмами близько 90, із них близько 50 осіб перебувають у важкому стані.