У Харкові в результаті ворожої ракетної атаки частково зруйновано депо метрополітену та підприємства

У ніч проти 14 липня Харків зазнав ворожої ракетної атаки, протягом доби російські окупаційні війська обстрілювали також інші населені пункти області (зокрема, Циркуни, Російські Тишки та Золочів), повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

"У результаті пошкодження отримали житлові будинки мирних громадян, газорозподільна підстанція, горіли поля... частково зруйновано приміщення депо метрополітену та підприємства... Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 60 фактів руйнування житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж", - повідомляє відділ комунікацій Нацполіції у четвер уранці.

Крім того, за добу правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 1000 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки щодо їх можливої співпраці з російськими окупантами.